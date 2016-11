Schömberg Fußgänger ärgern sich über Stolperfallen

Wie berichtet, haben sich zahlreiche der hellroten Pflastersteine gehoben und verschoben, die Stadt geht von einer unsachgemäßen Ausführung der Arbeiten aus. Offenbar waren die Arbeiten für den Unterbau so ausgeführt worden, dass die Tragschicht kein Wasser durchlässt. Daher, so monierte die Stadt, hätten sich die Steine angehoben. Dies habe auch ein Gutachter bestätigt. In der Ausschreibung sei das richtige Material jedoch angegeben gewesen.

Firma wehrt sich

Die Firma hatte bisher bestritten, dass sich die Pflastersteine heben, weil die Arbeiten unsachgemäß ausgeführt worden seien. Zunächst sah es so aus, als müssten die Parteien die Angelegenheit vor Gericht regeln. Nun scheint eine außergerichtliche Lösung möglich.

Etliche Schömberger beklagen sich über die neue Pflasterung, die erst im vergangenen Jahr eingebaut worden war. Dort tun sich inzwischen für Zweiradfahrer sowie für Fußgänger, die die Alte Hauptstraße im Bereich des Marktplatzes überqueren, gefährliche Stolperfallen auf. Teils zentimeterhoch schieben sich die Steine übereinander.

Der Schömberger Gemeinderat hatte sich bei der Entscheidung, das alte Straßenpflaster durch ein neues zu ersetzen oder den Bereich asphaltieren zu lassen, nicht leicht getan. Letztlich entschied man sich wieder fürs Pflaster, das besser zur historischen Altstadt passe.