Schömberg Fürs Jubiläumsjahr viel vorgenommen

Nach dem Bericht von Schriftführer Bernhard Rombey vermeldete Kassierer Norbert Eimann ein kleines Plus in der Kasse. Kassenprüfer Hermann Hoch und Walter Hehl bescheinigten eine gute Kassenführung.

Der Chorleiter bedankte sich bei den Sängern für den guten Singstundenbesuch. Doch die eine oder andere Stimme könnte noch besser werden, betonte er.

Bürgermeister Karl Josef Sprenger führte die Entlastungen herbei. Sein Dank galt dem Vorstand und den Sängern. Der Liederkranz sei weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Erinnert wurde bei der Versammlung an die Teilnahme am Stadtfest, ans Frühjahrskonzert des Männergesangvereins Mahlstetten, ans Herbstkonzert in der Hohenberghalle Schörzingen sowie ans Adventskonzert in Zepfenhan. Auf Wunsch von Stadtpfarrer Johannes Holdt hätten die Sänger an Heilig Abend auch die Christmette umrahmt.

Oliver Bayer, Clemens Bertsche, Eberhard Fiedler, Manfred Riedlinger (Bass), Manfred Riedlinger (Tenor), German Riedlinger, Richard Saffrin, Josef Schmidberger, Hans Steiner, Eberhard Haile, Hermann Hoch und Jürgen Leibold wurden für guten Singstundenbesuch geehrt. Besonders gewürdigt wurde Bernhard Rombey, der 20 Jahre lang das Amt des Schriftführers ausübte, sowie Manfred Riedlinger, der mehr als 25 Jahre Notenwart ist.

Bei den Wahlen wurden Hans Steiner als Vorsitzender, Norbert Eimann als Kassier und Edgar Hilbig als neuer Schriftführer und Pressereferent gewählt. In den Ausschuss wurden Richard Saffrin, Hans-Peter Schmidt, Michael Koch und Norbert Ruckwied gewählt.