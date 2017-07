Schömberg Für Fans ausgefallener Essenskreationen

Dass Streetfood nicht gleich Fast Food ist, merkte man dabei nicht unbedingt an der Zeit, die zwischen Bestellung und Abholen lag, sondern ehr an der Qualität der Speisen. Die Spareribs hatten zuvor sechs Stunden im Smoker gegart, die Sushirollen wurden von Hand gerollt.

Am Samstag und Sonntag tummelten sich "Foodfans" um das Gasthaus am Stausee. Dieses hat Marco Koch Anfang des Jahres von seinem Vater übernommen, und von ihm stammte auch die, Idee zwischen Restaurant und See ein Event rund um das Essen in lockerer Atmosphäre zu starten. Hilfe bekam er unter anderem von Köchen aus München, die er während seiner Ausbildung dort kennengelernt hatte.

Während tagsüber vor allem ausgefallene Kreationen, aber auch Klassiker wie Pasta und Hamburger gefragt waren, rückten am Abend die Getränkestände mit selbstgemachten Limonaden und Eistees sowie die Ginbar in den Fokus der Gäste. Die Kinder vergnügten sich auf der Hüpfburg, für Schleckermäuler gab es einen Eiswagen, Kaffee und Waffeln. Koch kündigte an, dass das Streetfood Festival eine jährliche Veranstaltung rund um den Stausee werden soll.