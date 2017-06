Schömberg Für bessere medizinische Hilfe in Ghana

Als einen Glücksfall kann man die Mitwirkung eines ghanaischen Chors ansehen, der die kulturelle Brücke zum Land, in dem sich der Förderverein engagiert, schlägt. Es ist der St. George Ghanaian Catholic Community Choir, der in Stuttgart beheimatet ist und dem Konzert afrikanisches Flair verleiht.

Das Programm bietet eine musikalische Reise mit Klassikern der Pop- und Folk-Musik, mit Kirchengesang, Taizé-Liedern und – dank des ghanaischen Chors –­ authentisch afrikanischen Gospelsongs.

Pfarrer Mensah ist mittlerweile zusätzlich zu seiner Dozententätigkeit am St. Peter’s Seminary in Cape Coast auch Lehrbeauftragter für Philosophie an der Universität Accra in Ghana. Wie im vergangenen Jahr ist er für einige Wochen aus Ghana nach Deutschland gekommen. Mit ihm kann man nach dem Konzert auch über sein Projekt plaudern – er ist der "Stargast" der Veranstaltung.