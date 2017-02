Schömberg Frischer Wind durch Schömberg

"Wunder kann man von mir nicht erwarten, aber ich werde meinen Job als Bindeglied zwischen der Gemeinde Schömberg und der Unternehmerschaft gewissenhaft und mit viel Energie ausfüllen", so beschrieb Dickgiesser ihre Aufgabe. In kürzester Zeit seien viele Projekte geprüft und wiederbelebt worden, andere verworfen und neue entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung des THG.

Keine langen Diskussionen

Eine zehn Jahre alte Forderung des THG, dass im Kurhaus das Gastgeberverzeichnis und andere Prospekte ständig und speziell auch bei Veranstaltungen auszulegen sind, wurde mit einem kleinen rollbaren Regal erfüllt. "Bei Frau Dickgiesser wird nicht lang diskutiert, sondern einfach gemacht", freut sich Eck, "eine Kleinigkeit und Selbstverständlichkeit, aber das wäre früher nicht realisierbar gewesen".