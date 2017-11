Schömberg (bv). Die Weltrekord-Friedenskerze wird am kommenden Sonntag, 3. Dezember, im Rahmen des vorweihnachtlichen Markts "Advents am Vorsee" um 11.30 Uhr in der Gaststätte Ölmühle feierlich enthüllt. Stadtpfarrer Johannes Holdt wird die 3,10 Meter hohe Kerze anschließend in Anwesenheit von Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und Vertretern des Förderkreises krebskranke Kinder Tübingen weihen. Für die musikalische Umrahmung sorgt eine kleine Besetzung des Ensembles Speikobra. Wie "Ölmühle"-Wirt Torsten Broß mitteilt, liegt das Höchstgebot für die Kerze bei 1000 Euro. Weitere Gebote sind bis Sonntag, 12 Uhr, möglich. Der Erlös kommt dem Förderverein zugute. Gebote können persönlich in der "Ölmühle", per ­E-Mail an oelmuehle.schoem berg@t-online.de sowie unter der Faxnummer 07427/9 13 01 abgegeben werden.