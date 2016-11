Schömberg Flüchtlingsheim: Sanierung läuft noch

"Der Mietvertrag mit dem Landratsamt ist unterschrieben", teilte Klaus Krebs, Geschäftsführer des BfW, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Dort sollen ab 1. April 2017 in 23 Zimmern Teilnehmer an Umschulungsmaßnahmen untergebracht werden, war von Krebs zu erfahren. Der Mietvertrag sei zunächst für die Dauer von drei Jahren abgeschlossen worden.

Bis zum Einzug der ersten Umschüler lasse das BfW Böden und Sanitäranlagen auf Vordermann bringen, informierte der Geschäftsführer des BfW. Hinzu kämen Maler- und Elektroarbeiten. Die Kosten dafür schätzte Krebs auf rund 200 000 Euro.

Mit den zusätzlichen Kapazitäten wolle das BfW Spitzen in der Belegung abfedern, so Krebs. Das sei nichts Außergewöhnliches, versicherte er. Man habe weitere Zimmer in Schömberg sowie in Bad Liebenzell für diesen Zweck angemietet.

Dies sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass das BfW in den vergangenen Jahren seine Übernachtungskapazitäten von 650 auf 330 Zimmer abgebaut habe, gibt Krebs zu bedenken.