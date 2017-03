Schömberg (bv). Mit dem neuen Feuerwehrhaus geht es voran. Wie Bürgermeister Karl-Josef Sprenger in der Sitzung des Schömberger Gemeinderats mitteilte, habe man zusammen mit der Feuerwehr die Kosten für die Elektrotechnik von 510 000 auf 280 000 Euro reduzieren können. Weitere baukonstruktive Einsparungen beliefen sich auf 16 500 Euro. Nunmehr gehe man von Baukosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro aus. Die Vergabe des ersten Gewerks, dem Herstellen des Baugrunds, soll in der Sitzung am 19. April erfolgen. Danach erfolge Schritt für Schritt die Vergabe der weiteren Gewerke und die Aufnahme der Bautätigkeit. Es sei angestrebt, das neue Feuerwehrgerätehaus auf dem ehemaligen Selle-Areal Mitte des nächsten Jahres in Betrieb nehmen zu können.