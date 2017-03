Schömberg Feuerwehr ist beliebter Gastgeber

Für die jüngsten Besucher waren vor allem die vor dem Gebäude aufgereihten Fahrzeuge der Brandbekämpfer von Interesse. Sie konnten es am Sonntag kaum erwarten, selbst in einem Feuerwehrauto mitzufahren. Groß war dann die Freude, als zum Start der Rundfahrt durch die Glücksgemeinde auch das Martinshorn zu hören war.

Musikalische Unterhaltung

In der Fahrzeughalle gaben sich indes die Besucher ein Stelldichein. Zahlreiche Biertischgarnituren boten ausreichend Platz, um sich nett zu unterhalten, die angebotenen Speisen und Getränke zu genießen oder einfach der Musik zu lauschen, die am Sonntagnachmittag der Musikverein Engelsbrand beisteuerte. "Schon gestern Abend war das Angebot gut besucht", berichtete Kommandant Rainer Zillinger. Nach der Winterzeit nutzten die Gäste gerne den Auftakt für diverse Feste. Zwar konnte aufgrund der Wetterlage ein vorgesehener Parcours nicht realisiert werden. Doch, so Zillinger, die Präsentation der Jugendfeuerwehr am 1. Mai stehe ja ebenfalls ins Haus. Diese werde mit ihrem Programm für weitere Abwechslung sorgen.