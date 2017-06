Schömberg (wk). Nach den Worten von Kämmerer Volker Burger rechnet die Gemeinde Schömberg im laufenden Jahr mit Mehreinnahmen in Höhe von 250 000 Euro. Das teilte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. 2018 seien es dann noch einmal rund 200 000 Euro. So könne die Kommune in diesem und im nächsten Jahr mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von fast einer halben Million Euro rechnen, so Burger gegenüber dem Ratsgremium.