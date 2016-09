Schömberg Fassbier muss nachbestellt werden

Schömberg-Bieselsberg. Tatsache war, dass auch bei der nunmehr zehnten Auflage wieder Tausende von Besuchern nach Bieselsberg strömten. Lediglich das Verhalten vieler Gäste schien sich verändert zu haben: Zogen in den Vorjahren kontinuierlich große Besuchergruppen entlang der knapp sechs Kilometer langen Wanderstrecke in und um Bieselsberg, so versammelten sich in diesem Jahr die Massen mehr und mehr um die einzelnen Veranstaltungsorte der 15 beteiligten Vereine und Gemeinschaften. Zu beobachten war das vor allem an jenen Stationen, die am Anfang der genussvollen Entdeckungsreise standen.

Während bei den Jägern an der Sauwetterhütte, bei den Bulldogfreunden am Saueck oder bei den Modellfliegern auf der Hardt nahezu Volksfeststimmung herrschte, befürchteten die Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde, der Liebenzeller Gemeinschaft oder von "Musik auf der Höhe" beim Bürgerhaus, dass sich ihr Einsatz heute in Grenzen halten würde. Doch weit gefehlt! Denn im gleichen Maße wie sich die wandernden Besucherscharen lediglich auf den späteren Nachmittag verlagerten, stieg auch die Nachfrage nach kalten Getränken zusehends. So hatten Jossi Luithle und Martin Lötterle vom Posaunenchor Schömberg an ihrem Stand beim "Feger" an der Ecke Mühlstraße/Goldschmiedsweg alle Hände voll zu tun, die Ankömmlinge möglichst schnell mit erfrischenden Durstlöschern zu versorgen.

Parkplätze bereits zur Mittagszeit fast belegt