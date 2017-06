Schömberg Fans fahren mit zum Blechduell-Vorentscheid

Die Musiker aus dem Oberen Schlichemtal machen im Rahmen des SWR4-Blechduells derzeit nicht nur im Ländle von sich reden, sondern auch einige hundert Kilometer weiter im Norden: in der rund 26 000 Einwohner zählenden Stadt Plettenberg in der Nähe von Dortmund. Die Heimatzeitung, das Süderländer Tageblatt, hat der Combo um Jens Jeher und Ralf Edelmann nun fast eine ganze Seite gewidmet.

Grund: Barbara Brenner vom dortigen Kulturamt hat die Musiker aufgrund der Namensverwandtschaft zum Jubiläums-Stadtfest im kommenden Jahr in die Vier-Täler-Stadt eingeladen. Jens Neher: "Das freut uns natürlich ganz besonders. Wir werden dort das Obere Schlichemtal würdig vertreten."

Zunächst aber steht für die Combo der Vorentscheid beim Blechduell am Freitag, 16. Juni, in Bad Mergentheim an. Dort tritt die "Plettenberg Stammtischmusig" gegen die "Jonge Remstäler" aus Waiblingen, gegen die "Wüste Welle Big Band" aus Tübingen, gegen "New Jazzattack" aus Bad Mergentheim und gegen die "Eschachtal Musikanten" aus Zimmern o. R. an. "Wir haben alle Gruppen schon gehört, und uns ein Bild von ihrer Musik gemacht", erzählt Jens Neher. Interessant und witzig: einige der konkurrierenden Musiker kennt Neher ganz persönlich. So etwa seinen "besten Kumpel" Rüdiger Merz, der bei den Eschachtal-Musikanten spielt und zusammen mit Neher in der Partyband "High Five". Damit nicht genug: Bei der Wüste Welle Big Band spielt Nehers Cousin Alexander Neher, ein Berufsschlagzeuger.