Schömberg Fahrer brauchen wohl viel Geduld

Schömberg. Ganz zum Schluss und ganz kurz hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Schömberg die stellvertretende Hauptamtsleiterin Lea Miene darauf hingewiesen. Zwischen dem 13. März und dem 28. April wird der Autoverkehr wegen der Sperrung der Bundesstraße 294 über Langenbrand und Waldrennach umgeleitet. Die Lastwagen müssen über Lan­genbrand und Büchenbronn fahren. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird die B 294 zwischen dem Abzweig der Landesstraße 343 in Richtung Schömberg und dem Abzweig der Landesstraße 340 in Richtung Dobel saniert. Dazu muss die Straße abschnittsweise gesperrt werden. "Der Belag der B 294 befindet sich in einem schlechten Zustand. Er weist teilweise eine poröse Oberfläche, Flickstellen sowie Risse und Unebenheiten auf. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Werterhalts und um ein weiteres Fortschreiten der Schäden im Straßenoberbau zu verhindern, ist es erforderlich, die Fahrbahn zu ertüchtigen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Mit Grauen werden sich die Schömberger an das Jahr 2015 erinnern, als es wegen der Sanierung der Buchenkurve zu Staus in der Glücksgemeinde kam. Besonders prekär war mitunter die Situation in der Ortsdurchfahrt bei der evangelischen Kirche an der Abzweigung Richtung Oberreichenbach.

Schwarzwaldstraße musste sogar gesperrt werden