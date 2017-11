Schömberg "Es ist immer eine Einbahnstraße"

Schömberg. Das Verhältnis zwischen der Gemeinde Schömberg sowie der Stadt Bad Wildbad ist nicht gerade spannungsfrei. Dies ist in der Sitzung des Schömberger Gemeinderates am Dienstagabend deutlich geworden. Anlass war die Anfrage aus der Kurstadt und aus Höfen, ob deren Bewohner die Erddeponie Hauswald in Schwarzenberg mitbenutzen dürfen.