Schömberg Erstes homosexuelles Paar gibt sich Ja-Wort

Broß und Schätzlein-Broß bezeichnen sich durchaus als "Vorreiter" in Sachen homosexueller Ehe in der Region. "In den Großstädten ist das was ganz anderes", sagt Broß. Es habe schon Mut, Entschlossenheit und Tapferkeit dazu gehört, sich öffentlich zu bekennen. Gefeiert wurde nach der Trauung in der Ölmühle. "An unserem Feiertag kochen wir aber nicht selbst, sondern lassen uns das Essen bringen", sagt Broß und lacht.