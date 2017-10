Schömberg Erinnerungen an die NS-Zeit

Die Gedenkstätte Eckerwald erinnert an ein letztes Kapitel nationalsozialistischer Kriegspolitik. Im Eckerwald wurde von September 1944 bis Frühjahr 1945 eine Schieferölfabrik errichtet. KZ- Häftlinge aus sieben Außenlagern von Natzweiler-Struthof entlang der Bahnlinie Tübingen Rottweil wurden gezwungen, ihren Beitrag zur Kriegswirtschaft zu leisten.

Der Gedenkpfad führt an Informationstafeln, Ruinenresten und an einer Gedenkstätte vorbei. Sie sind Zeugen, dass die Naziverbrechen im Dritten Reich nicht auf ferne Orte wie Auschwitz und Dachau beschränkt waren, sondern nicht selten vor der Haustüre jener begangen wurden, die behaupten, von allem nichts gewusst zu haben.

Die Kapelle des KZ-Friedhofs in Schörzingen war eine weitere Station der Senioren. Dort erinnerte Hans Martin an die vielen KZ-Toten aus verschiedenen Ländern. Es falle heute schwer, sich das Grauen in dem Unternehmen Wüste vorzustellen. Es müsse daher versucht werden, die Erinnerung wachzuhalten.