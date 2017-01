Schömberg Erfolgreiche Werbung

Der Jugendfeuerwehr Schömberg gehören im Augenblick vier Feuerwehrkameraden aus Schwarzenberg an. Erfolgreich läuft die Werbekampagne der Gesamtfeuerwehr Schömberg, denn die Schwarzenberger Feuerwehr meldete einen Neuzugang, der überwiegend im Ortsteil tätig und somit für die Wehr auch tagsüber verfügbar ist.

In seinem Rechenschaftsbericht stellte der Kommandant die Brandeinsätze im Nachbarort Bieselsberg heraus. Das Jahr 2016 begann für die Schwarzenberger Wehr am Neujahrstag mit einem Einsatz in Bie­selsberg, denn sie wurde zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Dabei zeigte sich, dass die Zusammenarbeit mit allen Abteilungen bestens funktioniert. Im August gab es einen weiterer Brandeinsatz. In Bie­selsberg stand eine Produktionshalle in Flammen. Im eigenen Ort gab es zwei technische Hilfeleistungen. Bei diesen vier Einsätzen kam die Wehr auf 117 Einsatzstunden. Die jährliche Hauptübung der Gesamtwehr Schömberg fand auf dem Aussiedlerhof des Landwirts Burkhardt in Lan­genbrand statt.

290 Übungsstunden