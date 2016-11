Schömberg Energiewende von unten möglich

Schömberg. Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Stephan begrüßte im Silbersaal des Kurhauses die Mitglieder der Genossenschaft. Vorstandsvorsitzender Manfred Raab führte zu Beginn des Vorstandsberichtes aus, dass Energiegenossenschaften vor allem in ländlichen Gegenden einen Beitrag zur Energieversorgung leisten würden. "Darüber hinaus setzen wir das Signal, dass die Energiewende von unten möglich ist. So sehen wir unsere Aufgabe hier in der Region."