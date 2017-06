Schömberg Einkaufsbummel der anderen Art

Schömberg. Die Organisatoren aus den Reihen der Einzelhändler und des Vereins "Musik auf der Höhe" vereinten Kultur und Shopping. Zur hochkarätigen Musik, die von den Instrumentalisten in den einzelnen Läden zu Gehör gebracht wurde, boten die Geschäftsleute ausgesuchte Angebote und kulinarische ­Leckerbissen.

Schüler in Ablauf eingebunden

In das Kulting-Festival waren außerdem Mädchen und Jungen der Ludwig-Uhland-Schule eingebunden. Teilnehmer der dortigen Streicherklassen sowie der Tanz- und Theater-AG zeigten in gelungenem Zusammenspiel ihre Entwicklung. Auf dem Edeka-Parkplatz präsentierten sie schwungvoll ihre gemeinsame Formation von Volkstänzen, ehe sie in Marschformation bis zum Lindenplatz zogen.