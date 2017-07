In der Neuen Mitte in Schömberg errichtet die Krause Bauträger-Holding GmbH mit Sitz im oberfränkischen Bayreuth Geschäfte und Wohnungen. Nach Auskunft von Harry Krause, Inhaber des Unternehmens, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 4. September. Inzwischen sind auch einige Erdhaufen auf dem Gelände verschwunden. In der Vergangenheit war der Baubeginn für das Projekt immer wieder verschoben worden. Foto: Krokauer