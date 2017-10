Schömberg Eine neue Heimat für gefährdete Vögel

Herbert Fuchs, Vorstandsmitglied des Nabu Zollernalb, erläuterte die Vorgeschichte. Aufgrund einer Spende vor fünf Jahren hatte sich der Nabu speziell der Unterstützung der Schwalben zugewandt. Mit Mitteln der EU, des Landes Baden-Württemberg, Spenden von Firmen und Privatleuten sowie der ehrenamtlichen Helfer Manfred Kopp, Manfred Buck und Hermann Mihelic sei nunmehr der vierte Schwalbenturm erstellt worden, der auch Platz für Fledermäuse biete.

Zur Feierstunde waren Schörzingens Ortsvorsteherin Birgit Kienzler, Wolfgang Neusch als Vertreter der Volksbank Albstadt sowie die ortsansässigen Handwerker erschienen. Herbert Fuchs und Manfred Kopp bedankten sich bei allen Helfern. Bei Vesper und Getränken wurde der Turm in Augenschein genommen Dieser bietet im Dach auch Platz für Fledermäuse. Davor steht ein großes Insektenhotel, an seinem Haus selbst bietet Kopp auch eine Nistmöglichkeit für Mauersegler.

"In der Natur geht alles Hand in Hand, einzeln betrachtet kann keiner Tierart Schutz geboten werden", betonte Fuchs. Zur Einweihung zeigte sich allerdings keine Schwalbe, da diese bereits wieder auf dem Weg in ihr Winterqartier sind.