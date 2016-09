Schömberg Eine Hälfte des Dachs ist bereits gesichert

Schömberg-Schörzingen. Das Gerüst am Neuhaus zeugt davon, dass dort Handwerker in Aktion sind und mit den ersten, vom Denkmalamt geförderten Sicherungsarbeiten an der ehemaligen Gaststätte an der Alten Schweizer Straße, dem Geburtshaus des Burgenmalers Konrad Albert Koch, begonnen haben.

So sind Mitarbeiter der Trochtelfinger Zimmerei Klingenstein schon seit einigen Tagen dabei, den Dachstuhl zu sichern, weil Balken auf die Außenwände drücken. Über das Gerüst an der Vorderseite des Neuhaus werden die mächtigen Balken ins Dachgeschoss gehievt. Das Dach wird geöffnet, die meterlangen Balken dann hineingeschoben. Inzwischen ist der Dachstuhl auf der einen Seite schon durch zwei Holzkonstruktionen, die über die gesamte Hausbreite eingebracht wurden, angehoben und abgestützt worden. Dies muss nun auch auf der anderen Hausseite erfolgen.

Nach Angaben von Architekt Hermann Dannecker, der für den Förderkreis die Bauarbeiten koordiniert, ist dies nötig und wichtig, um so den Druck von den Außenwänden zu nehmen. Weil sich das Innenmauerwerk abgesenkt habe, hätten sich die Lasten verlagert.