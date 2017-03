Schömberg "Eine ausgefüllte und erfüllte Zeit"

Schömberg. 2007 trat Schäfer die Nachfolge von Pater Kunibert auf dem Palmbühl an. Der Impuls dafür sei aus seiner Familie gekommen, sagt der Seelsorger, der als ältester der drei Söhne von Fridolin und Theresia Schäfer in Ratshausen auf die Welt gekommen ist. Dass er Seelsorger werden würde, sei ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Schäfer schloss eine Lehre als Holzküfer mit der Gesellenprüfung ab und arbeitete an die zehn Jahre in seinem Beruf. Mit 23 Jahren holte er in Bad Cannstatt das Abitur nach und studierte anschließend Theologie in Tübingen und München. Sein Examen legte Schäfer 1967 bei Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, ab.

Nach seelsorgerischen Tätigkeiten in Schwenningen und Bad Saulgau trat er 1973 seine erste Pfarrstelle in Bad Wildbad an. Ab 1991 war er ein Jahr lang Pfarrer in Deißlingen und ab 1993 Seelsorger in Altshausen, Ebenweiler und Fleischwangen.

Während dieser Zeit seien dort einige größere Bauprojekte zu meistern gewesen, so die grundlegende Renovierung der Altshausener Schlosskirche am Hauptsitz des Hauses Württemberg sowie Sanierungen an den Pfarrkirchen. Auch aus der Zeit des Deutsch-Ordens gebe es dort wichtige historische Kulturgüter.