Schömberg "Ein großer und bewegender Tag"

Schömberg. "Damit ist für uns ein großer Traum in Erfüllung gegangen", betonen die beiden, die vor neun Jahren, am 6. September 2008, eine Lebenspartnerschaft geschlossen haben. Seit dem 1. Oktober erlaubt der Gesetzgeber nun auch gleichgeschlechtliche Ehen. "Das ist ein großer Schritt nach vorne und für uns ganz wichtig", sagt Broß, "denn nun haben heterosexuelle und homosexuelle Paare die gleichen Rechte und Pflichten und können ihre Liebe gleichberechtigt mit einer Hochzeit zum Ausdruck bringen." Denn die Liebe sei gleich, egal ob heterosexuell oder homosexuell: "Eben so, wie sie uns der Herr in die Wiege gelegt hat."

Schon kurz nachdem der deutsche Bundestag Anfang Juli die Tür für die "Ehe für alle" aufgestoßen hatte, haben Broß und Schätzlein-Broß im Schömberger Rathaus wegen einer Trauung angefragt und das Aufgebot bestellt. Die Trauung hat Bürgermeister Karl-Josef Sprenger in seiner Eigenschaft als Standesbeamter vorgenommen.

Nicht möglich sei es allerdings gewesen, sich am Sonntag, 1. Oktober, trauen zu lassen, dem Tag, als das Gesetz in Kraft getreten ist. In Schömberg, sei ihnen mitgeteilt worden, würden sonntags generell keine Trauungen vorgenommen. Aber der 10. Oktober hat für Torsten Broß ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung: Denn an diesem Tag haben 1953 auch seine früh verstorbenen Eltern, Edmund und Margarete Broß, geheiratet.