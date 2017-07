Schömberg Ein Bücherschrank wird feierlich eröffnet

Schömberg-Langenbrand. Beim Familiengottesdienst wirkten die Jungscharen mit. In der Predigt spielten die Mädchen und Jungen die Geschichte des Zöllners Zachäus nach. Anlass für das Kirchhoffest war das Reformationsjubiläum, teilte Kirchengemeinderatsvorsitzender Martin Wurster mit.

Besonders ins Zeug legte sich Reinhold Burgbacher. Er organisierte eine Ausstellung in der Langenbrander Ulrichs­kirche zur Geschichte der Gemeinde. Die Langenbrander Pfarrei wurde 1404 gegründet. Das Kirchenschiff wurde 1793 neu gebaut.

Zu sehen sind in der Ausstellung zahlreiche Exponate und Dokumente, zum Teil aus dem Archiv in Stuttgart. So sind in der Sakristei ein Pfarrerbesoldungsbuch aus dem Herzogtum Württemberg von 1732, Kirchenbücher von 1592 und ein Kirchenregister des Herzogtums Württemberg zu sehen. Darin sind alle evangelischen Theologen von der Reformation bis 1721 aufgeführt. Des Weiteren sind Abendmahlgeschirr von 1793, ein Teil des Glockenstuhlgebälks der Ulrichskirche von 1550 und die evangelischen Gemeindeblätter von 1925 bis 1938 zu sehen.