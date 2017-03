Schömberg Eigene Schülerzeitung herausgebracht

Kreativ konnten die Besucher der Grund- und Werkrealschule, allen voran mögliche künftige Schüler, in den einzelnen Klassenräumen werden. Denn mit ihrem Informationstag zum Profil der LUS wurden Mitmachangebote gestaltet. Eine Art Rallye lenkte die Interessenten zu den verschiedenen Bereichen. Dort ging es darum, mit unterschiedlichen Materialien zu hantieren. Es gab einen Nähraum sowie eine Druck- und Schreibwerkstatt, die zum Werken und Basteln lockten.

Zudem gab es Ausstellungen und musikalische Beiträge. Bei diversen Experimenten gewannen die Kinder erste Erkenntnisse. So lernten sie, dass Wachs-Rauch die Flamme der Kerze springen lässt, das entzündete Streichholz also nicht unmittelbar am Docht angelegt werden muss, zumindest, wenn die Kerze gerade ausgeblasen wurde.

Bewegung kommt nicht zu kurz

Auch die Bewegung kam nicht kurz, wie der rege Besuch des Parcours in der Mehrzweckhalle zeigte. Darüber hinaus konnten die Eltern der potenziellen neuen Schüler mit den Pädagogen ins Gespräch kommen und sich zu Details erkundigen.