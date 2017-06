Schömberg "Eiffelschanze" gefällt der Jury am besten

Die Vorgabe bei dem Wettbewerb: Innerhalb eines halben Jahres sollte aus einfachen Materialien wie Papier, Holz- oder Kunststoffstäbchen eine Skisprungschanze entwerfen und im Modell gebaut werden. Das Modell musste an der Startfläche ein Gewicht von mindestens 300 Gramm tragen können. Insgesamt wurden 812 Modelle von Skisprungschanzen eingereicht und bewertet. Am Mittwoch wurden in Rust 94 Schüler mit jeweils 15 Preisen in zwei Alterskategorien (bis Klasse acht und ab Klasse neun) sowie mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Die Siegermodelle der beiden Alterskategorien treten am 16. Juni beim Bundeswettbewerb der zwölf Ingenieurkammern im Deutschen Technikmuseum Berlin an.