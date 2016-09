Schömberg Echte Schönheit aus dem Saarland

Die Organisation des sportlichen Teils lag in den Händen von Schießleiter Uwe Bayerbach, der für alle Fahrer ein Ehrenscheibenschießen auf original Holzscheibe mit dem Kleinkalibergewehr sowie ein mit drei Modelltraktoren ausgestattetes Blattlschießen vorbereitet hatte. Die Teilnehmer kamen wie gehabt aus Rötenbach, Sommenhardt, Naislach, Altburg und den Schömberger Ortsteilen.

Feldrennach stellte den Schlepper mit der weitesten Anreise. Der absolute Blickfang des Tages kam jedoch aus dem Saarland. "Der zählt jedoch nicht zu den am weitesten angereisten Fahrzeugen, da dieser ›Eicher‹ nicht zugelassen ist und den Weg nach Oberlengenhardt am Wohnmobil absolviert hat", erklärte Suppus den Modus der Wertung. An der optischen Dominanz änderte das jedoch wenig. Der liebevoll umgebaute und sehr gepflegt wirkende Geräteträger hatte da, wo andere Schlepper ihre Motoren (in diesem speziellen Fall eine Ladeeinrichtung) haben, ein riesiges Weinfass – mit seitlich angebrachtem Zapfhahn. "Fass und Schlepper sind gleich alt", erklärte Eigentümer Eckhard ­Diethwald. Der "Eicher" ist Baujahr 1956 und hat nur 19 PS, "aber er läuft und läuft", so der Bliesransbacher, den persönliche Kontakte nach Oberlengenhardt führten. Dem Schleppertreffen konnte dies nur gut tun, denn damit hatte die neunte Auflage eine unerwartete und vor allem noch nie gesehene Attraktion.