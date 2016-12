Schömberg E-Zapfsäule eröffnet

Breites Netzwerk

Jetzt wurde auch in Schömberg auf dem Parkplatz der Sparkasse eine E-Zapfsäule in Gegenwart von Bürgermeister Matthias Leyn und Bauamtsleiter Martin Dittler des stellvertretenden Sparkassen-Vorstandsmitglieds Ralph Günth­ner sowie Geschäftsführer Horst Graef und Philipp Auer von der Energie Calw GmbH (ENCW) in Betrieb genommen. Die von der EnCW gelieferte E-Ladestation (für E-Mobile und E-Bikes) steht Nutzern kostenlos zur Verfügung.

Der Öko-Strom wird von der EnCW kostenlos zur Verfügung gestellt.