Schömberg Dynamische Übungen stärken Ausdauer und Muskulatur

Einfache Schritte

Bei ersterem werden die Teilnehmer am Vormittag in Schwung gebracht. Sie erwartet ein dynamisches Fitnesstraining mit einfachen Aerobicschritten mit und ohne Step. In dieser Stunde geht es um Ausdauer, Kräftigung der Muskulatur und Dehnungsübungen mit und ohne Handgeräte mit Musik sowie viel Spaß. Mitzubringen ist eine Gymnastikmatte. Der Kurs beginnt am Dienstag, 14. März, 9 bis 10 Uhr, und umfasst zehn Einheiten. Mitglieder zahlen 30, Nichtmitglieder 40 Euro. Die Leitung übernimmt Aerobic B-Trainerin Drazenka Horsch.

Qigong Yangsheng wird ab Mittwoch, 22. März, angeboten. Qigong dient der Erhaltung der Gesundheit, der Stärkung von Körper, Geist und Seele sowie der Therapie von Erkrankungen. Harmonische, langsam fließende Bewegungen fördern das körperliche und seelische Gleichgewicht, lösen Verspannungen und Blockaden, bringen sowohl tiefe Entspannung als auch geistige Aktivität.