Schömberg. Bis 4. September findet der siebte Kammermusikkurs des Vereines "Musik auf der Höhe" erstmals in Schömberg statt. Im Rahmen dieses Kurses werden verschiedene Konzerte in Schömberg, Biesels­berg und Unterlengenhardt veranstaltet. Das Dozentenkonzert eröffnet den Kurs heute, 30. August, in Bieselsberg. Die Kursteilnehmer spielen am 2. September in der Cafeteria des Paracelsuskrankenhauses Unterlengenhardt und am 3. September im Kurhaus Schömberg. Beendet wird der Kurs am 11. September mit dem Auftritt einiger Teilnehmer bei der "Spezialitätenwanderung" in Bieselsberg. Der Kammermusikkurs bietet rund 40 Jugendlichen, Studenten und sich jung fühlenden Erwachsenen die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren. Aber nicht nur Musik von Barock bis Folk steht auf dem Programm, sondern auch ein ausgewogenes Freizeitprogramm wird geboten.