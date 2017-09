Bei ihrem Jahresausflug hat die DLRG Schömberg die Schlichemtalsperre erkundet. Die Führung begann im Kontrollhäuschen am Ende der Sperre. Dort wurde vom Wasserwirtschaftsamt Tübingen einiges zum geschichtlichen Hintergrund der Sperre erzählt. So wurde erklärt, dass die Sperre nach einem Hochwasser 1975 erneuert und vergrößert wurde. Anschließend durften die Besucher einen Blick in die Schlichemtalsperre werfen, erhielten Informationen bezüglich der Sperre und durften den Generator sowie die Turbine zur Stromgewinnung in Augenschein nehmen. Selbst ein Spaziergang unter der Wasseroberfläche des Stausees war möglich. Foto: Fünfer