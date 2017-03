Schömberg Die Vorbereitungen für das große Jubiläum laufen an

Spezialitätenwanderung gibt es nicht mehr

"Ein positives Echo zu unseren Auftritten und eine rege Resonanz bei unserem traditionellen Brunnenfest lassen uns den Mut nicht verlieren", sagte Vorsitzender Hans Klingenmayer. Denn ihm bereitet unter anderem die schwindende Zahl aktiver Sänger Sorgen. Aktuell sind es neun Männer und elf Frauen. So gab er die Parole aus, für die Chorarbeit zu werben. Der Vorsitzende bedauerte, dass die Spezialitätenwanderung nicht mehr stattfinde. Neben dem monetären Erfolg sei sie, wie auch das Brunnenfest, immer ein hervorragendes Zusammenspiel der Vereine und Organisationen gewesen. Gleichzeitig stehe für die Sänger die Fassadenrenovierung des Vereinsheims Waldeslust an, so Klingenmayer. Sie wurden durch einen Sturm verursacht.

Kassiererin Karin Eichhorn berichtete von einem Überschuss.