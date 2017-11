Schömberg Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Dabei ist der Bulli so etwas wie eine Hauptperson des ganzen Unternehmens. Ganz bewusst hat sich der Weltenbummler diesmal für das Alte entschieden: Langsam und gemächlich führte ihn der T1 von März bis September 2015 über die 15 000 Kilometer lange Strecke.

Dabei sollte man das Fahren mit dem Oldtimer nicht romantisieren, warnt Gebhard. "Extrem anstrengend", sei es, "laut und langsam". "Allerdings ist der Bulli häufig so etwas wie ein Türöffner" – vom äußersten Südosten bis zur nördlichsten Landspitze dient er als Blickfang, der Neugierige anzieht.

Auch in Berlin spielt der Bulli eine Hauptrolle – diesmal großformatig vor dem Brandenburger Tor. Berlin als Station der Reise war Gebhard wichtig: "Ich wollte durch Berlin fahren." Auch das hat etwas mit Heimat zu tun.

Aus der Hauptstadt stammt auch ein anderes, bemerkenswertes Motiv. Den Mann, der auf dem Bild zu sehen ist, nennt Gebhard "meinen ältesten Freund". Ein 93 Jahre alter Jude, der sich jahrelang vor den Nazis in Berlin versteckt hielt, jetzt in Schweden lebt, aber nach wie vor die Heimat besucht – ein deutsches Schicksal eben. Auch an einen Mauerflüchtling erinnert Gebhard, auch dies ein deutsches Schicksal.

Insgesamt sind 16 meterhohe, großformatige Bilder zu sehen, 48 etwas kleinere.

Bislang zwölf Bildbände produziert

"Ich hatte schon immer eine Affinität zum Reisen", versucht der gebürtige Kieler seine Reiseleidenschaft zu erklären. Gleich nach dem Abitur in Karlsruhe und dem Fotostudium in Bielefeld hatte er sich auf den Weg gemacht. Zwölf Bildbände hat er bislang produziert, bekennt er nicht ohne Stolz. Einer der bekanntesten Reisefotografen Deutschlands ist er allemal.

Die Bücher "verkaufen sich aber nur dann gut, wenn das Thema auch stimmt", sagt Gebhard. Jahrelang zog es ihn in die Ferne. Sein erster Band war über New York, immer wieder ging es nach Amerika, in den kalten Norden wie in den tropischen Süden. Er reiste von Alaska bis nach Feuerland, fotografierte das Land der Inka – da ist das alte Europa echtes Neuland für den Weltenbummler.

Ob die 15 Millionen Einwohner-Metropole am Bosporus ("die größte Stadt Europas"), bis zum Polarkreis (Kilometer 12 588) oder den grünlich-schimmernden Nordlichtern – sehenswert ist die Ausstellung im Schömberger Kurpark auf alle Fälle. Die Schau ist gratis.