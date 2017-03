Schömberg Die Lämmer bekommen Fläschchen

Zimmern u. d. B. In dem Familienbetrieb – Willi betreibt seine Schäferei im Nebenerwerb – helfen seine Frau Bettina, Sohn Luca (12) und Tochter Vanessa (20) mit. Und die Willis lieben ihre Tiere. So kommt es schon mal vor, dass etwas schwächere Lämmer mit in die Wohnung genommen und mit der Flasche aufgepäppelt werden. Sind sie stark genug, dürfen sie wieder in den Stall beziehungsweise auf die Weide.

Vor allem Sohn Luca sei "Feuer und Flamme für die Tiere", sagt Bettina Willi: "Er hilft, wenn die Jungtiere auf die Welt kommen, und hat für jedes einen Namen." So geht sein Vater davon aus, dass die Nachfolge für den Betrieb schon gesichert ist.

Angefangen hat alles vor mehr als 15 Jahren mit dem Besuch eines Schäfers, von dem Willi einige Tiere übernahm. Nach und nach wurden weitere Schafe angeschafft, um Steillagen und Streuobstwiesen zu pflegen. "Das hat viele Vorteile", sagt Willi, "im Gegensatz zu größeren Tieren gibt es auch keine Trittschäden."