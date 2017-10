Schömberg "Deutschlands größte Fotogalerie"

Jeweils 25 Bilderserien der Profis und Amateure hatte die Jury ausgewählt, um sie bis Anfang November an verschiedenen Orten in Schömberg im Wettbewerb um die ausgelobten Jury- und Publikumspreise auszustellen. Neben dem Rathaus selbst sind die Arbeiten im Kurhaus, dem Museum Haus Bühler und in der "Straßengalerie", also den Schaufenstern der Schömberger Geschäftswelt, zu sehen.