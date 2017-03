Schömberg Deponie ist randvoll: Vorsee wieder geflutet

Schömberg. Die Deponie hat ein Fassungsvermögen von rund 12 000 Kubikmeter. In ihr wird das aus dem Vorsee geholte Material gelagert und entwässert. Denn der aus dem Vorsee geholte Schlamm ist zu nass, um ihn sofort abtransportieren zu können. Die Deponie, so Gewässerwart Rainer Kuttler, wird noch bepflanzt, der Zaun drumrum geschlossen. Das Material wird in einigen Jahren zur Auffüllung und Rekultivierung des Holcim-Steinbruchs verwendet.

Wie Kuttler weiter informiert, müssen noch rund 1500 Kubikmeter Schlamm im Bereich zwischen Ölmühle und Viadukt ausgebaggert werden. Dies geschehe, sobald es die Witterung zulasse. "Drei bis vier Tage, dann ist alles vorbei", sagt Kuttler.

Wie es auf der vom Regierungspräsidium Tübingen aufgestellten Informationstafel am Zwischenlager heißt, verringer sich durch die Entwässerung das Volumen in fünf bis sechs Jahren um 20 bis 30 Prozent. Das leere Lager stehe dann wieder für die nächste Sedimenträumung zur Verfügung. Das während der Zwischenlagerung anfallende Sickerwasser werde gesammelt und kontrolliert in den See zurückgeleitet.