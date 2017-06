Schömberg Den Vögeln zuhören

Schömberg. Der Schwarzwaldverein Schömberg bietet am Sonntag, 18. Juni, eine Frühwanderung unter fachkundiger Begleitung von Förster Dominik Dast durch Wald und Flur in der näheren Umgebung von Schömberg an. Gerade am frühen Morgen sind zahlreiche Vögel zu hören.