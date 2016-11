Schömberg Datenautobahn auch für Schömberg

Schömberg. Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstagabend mit dem Thema.

Dabei wurde deutlich, dass die Gemeinde auf das Tempo drücken will. "Man muss die Sache angehen. Es ist fünf Minuten vor zwölf Uhr", stellte der Ortsvorsteher von Oberlengenhardt, Friedbert Stahl, fest. Sein Kollege aus Bieselsberg, Ulrich Burkhardt, sagte, dass es zum Beispiel Probleme mit dem Verschicken von Formularen etwa an das Finanzamt gebe. "Falls sich nichts ändert, zahlen wir keine Steuern mehr", so Burckhardt.

Antrag muss bis 31. Dezember gestellt werden