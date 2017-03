Schömberg "Das war einmalig, das erleben wir nie mehr"

Schömberg. Getroffen haben sich die elf 20er im Edeka-Markt, wo sie von Sabine und Gerd Koch zum Frühstück eingeladen wurden. Dann ging es mit dem Fasnetskreuz und dem Handwagen hinein ins Städtle, um 250 saure Heringe an den Mann und die Frau zu bringen: "Die kriegen wir alle weg. Die Leute sind hungrig", meint Philipp Steinhart.

So besuchen die 20er die örtlichen Firmen und bieten ihre Fische Passanten auf der Straße an. "Wir verbreiten aber auch gute Laune", fügt Swenja Sarbacher an. Dankbar sind die 20er für eine großzügige Spende: "Unsere Jahrgangskasse muss gefüllt werden, wir haben in allen Gastwirtschaften Schulden", sagt Selina Welte lachend. Denn dort haben sie während der närrischen Tage nur mit ihren "20er-Märkle" bezahlt. Den ersten Fisch nimmt ihnen an diesem Morgen Bruno Kraft ab, der sich nicht lumpen lässt und gleich den Geldbeutel zückt: "Das ist Tradition, das muss man doch einfach unterstützen".

Für die Jahrgänger geht nun "die schönste Fasnet" zu Ende; am Sonntag sind sie noch einmal beim Fackelfeuer aktiv. Die Fasnetsbilanz der 20er fällt jedenfalls positiv aus, auch wenn die elf Fasnetsgänger teils etwas mitgenommen aussehen und ihre Stimmbänder leicht strapaziert sind­: "Das war einmalig. Das erleben wir so nie wieder", blickt Swenja Sarbacher zurück. Und Selina Welte gibt allen künftigen 20ern diesen Ratschlag: "Die Fasnet genießen, alles mitmachen, nix auslassen und nie früh ins Bett gehen."