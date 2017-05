Schömberg Das Stilfser-Joch ist das Dach der Tour

Schömberg. Es wird eine Berg-und-Tal-Fahrt. Denn der Schömberger hat sich vorgenommen, 20 Pässe zu bewältigen, die zwischen 2000 und knapp 2800 Meter hoch sind. Hinzu kommen noch sechs Pässe zwischen 1500 und 2000 Meter.

Dieses Programm will der 75-Jährige nicht allein in Angriff nehmen. Er hat einen Kompagnon über eine Anzeige in der "Schlepperpost" gefunden. Ihn hat er auf seiner ersten Etappe an den Schluchsee abgeholt. Auf sie warten nun unter anderem der Nufenen-, Gotthard-, Furka- und Splügen-Pass, bevor die beiden auf das Dach der Tour, das Stilfser-Joch mit 2757 Meter, fahren wollen. Danach werden noch das Grödner-Joch, der Sella-Pass und der Großglockner-Pass angesteuert. Ab und zu wollen die beiden die Wohnwagen abhängen und nur mit dem Traktor die Aufstiege und Abfahrten angehen. "Das schont die Bremsen", erklärt Frech.

Er hat, seit ihn das Traktor-fieber gepackt hat, schon viel Erfahrung bei vorangegangenen Touren gesammelt. In den Dolomiten war er unterwegs, in Bayern und in Österreich. Seine bislang größte Unternehmung war die Fahrt auf die Insel Rügen vor zwei Jahren. Damals wuchs sein Tachostand um rund 3300 Kilometer.