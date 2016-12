Schömberg Das Lebenswerk eines Burgenmalers

Bis heute greifen Burgen- und Heimatforscher auf Kochs Aufzeichnungen zurück, um nicht durch neue Grabungen Schäden hervorzurufen. Dort wo nachgegraben wurde, stellte man meist fest, dass die Arbeit von Koch aus dem beginnenden 20. Jahrhundert als akribisch gewürdigt werden muss.

Von vielen ehemaligen Burgen fertigte der Kunstmaler Koch anhand der Fundamentreste eine Rekonstruktionszeichnung an. Diese Bilder hängen oft in Rathäusern oder Pfarrämtern, eben dort, wo man Koch bei seiner Arbeit geholfen hat. Wurden die Bilder auch manchmal als etwas voluminös und romantisch verschrien, so ist anzuerkennen, dass sich der Maler an die Befunde anlehnte und das damals bekannte Wissen der Burgenforschung nutzte.

Sein Wahlspruch "Ich hab’s gemacht nach meinem Sinn, wem’s nicht gefällt, der schau nicht hin" zeugt von seinem Selbstverständnis. In seinem Heimatort, an den er immer wieder zurückkehrte, malte er die barocke Kirche aus und ebenso die Gaststube in seinem Geburtshaus "Neuhaus". Mit Pfarrer Nägele gründete er die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins.

Der Buchautor Peter Wagner stammt aus Radolfzell, wohnt jedoch seit vielen Jahren in Rottenburg. Über Kochs Geburtshaus kam er zum Thema und fand schnell Unterstützung auf breiter Ebene. Entstanden ist eine posthume Würdigung von Konrad Albert Koch, die seinen Lebensweg ebenso detailliert beschreibt wie seine Arbeit an den Burgen und Ruinen. Im zweiten Buchteil werden zahlreiche Forschungsergebnisse in Wort und Bild vorgestellt.

Sein Geburtshaus zu erhalten und das Lebenswerk des Kunstmalers und Burgenforschers zu publizieren, hat sich ein Kreis aktiver Bürger auf die Fahnen geschrieben. Sie möchten einen Förderkreis ins Leben rufen und freuen sich über Spenden und Mitglieder gleichermaßen.

Zur Vorstellung in Schörzingen sind bei freiem Eintritt alle Interessierten eingeladen. Neben der Musik der Jugendkapelle gibt es Infos über den Förderkreis im Entstehen von Hermann Dannecker sowie eine kulinarische Überraschung. Das neue Buch kann erstmals erworben werden, der Autor signiert es.