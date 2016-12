Schömberg (bv). 7200 Euro pro Jahr muss die Stadt Schömberg für den in der Alten Kinderschule untergebrachten Jugendraum Checkpoint an Miete bezahlen. Stadtrat Tommy Geiger wunderte sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über deren Höhe. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger brachte daher als neuen Standort für den Jugendraum das Bahnhofsgebäude ins Gespräch, das die Stadt zusammen mit dem Bauschatz-Areal erworben hat. "Denken Sie bei der künftigen Nutzung des Bahnhofgebäudes auch an den Jugendraum", appellierte er an die Stadträte.