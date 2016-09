Schömberg Bunte Frühlingsboten neben himmlischen Drohgebärden

Unzählige Motive

Dieter Wiedemann, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, stellte den in Obergünzburg im Allgäu geborenen Künstler vor, der seit rund 40 Jahren auf dem Hünerberg bei Bad Wildbad wohnt. In seinen Arbeiten hat er sich natürlich auch mit dem Nordschwarzwald auseinandergesetzt. Knorrige Bäume zählen ebenso zu den Motiven wie schneebedeckte Landschaften und tiefe, mit aufsteigendem Nebel gefüllte Täler, der Schwarzwald an sich sowie Besonderheiten, die vom Betrachter erst entdeckt werden müssen. Im Kontrast zu farbenfrohen Werken, die den Frühling festhalten, stehen Drohgebärden am Himmel in Form von Schlechtwetterfronten oder aufziehenden Gewittern.

Starke Porträts