Die Bebauung der Neuen Mitte in Schömberg zieht sich weiter in die Länge. Wie Uwe Reinhard, Niederlassungsleiter der Firmengruppe Krause für Baden-Württemberg mitteilte, soll es nun im März 2017 mit dem Bau der Wohnungen und Geschäftsräume losgehen. Krause ist Investor für das Projekt. Der Termin für den Baubeginn war in der Vergangenheit immer wieder verschoben worden. Reinhard führte für die erneute Verzögerung wirtschaftliche Gründe an: "Die Baukosten sind extrem gestiegen." Die Kosten für das Vorhaben sollen jedoch bei 17 Millionen Euro bleiben. Der Gemeinderat von Schömberg beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstagabend im nicht öffentlichen Teil mit dem Thema, teilte Bürgermeister Matthias Leyn gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Das Gremium wolle jetzt wissen, sich die Firmengruppe den Zeitplan und das Vorgehen vorstelle, sagte Leyn. Das Gremium habe dem Bürgermeister den Auftrag erteilt, mit dem Firmenchef direkt zu sprechen, um zu erfahren, wie es nun konkret weitergehen soll. Foto: Krokauer