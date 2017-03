Schömberg Bürgerfreundlicher Betrieb ist das Ziel

Schömberg. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags will in seiner Sitzung am kommenden Montag, 6. März, über das neue Schömberger Wertstoffzentrum entscheiden. Dieses soll von der Bahnhofstraße/Allmandstraße ins Industriegebiet Nord verlagert werden.

Auch im Schömberger Gemeinderat wird demnächst über das Wertstoffzentrum beraten. In der Sitzung am 29. März werden laut Bürgermeister Karl-Josef Sprenger "die Modalitäten beraten und beschlossen".

Dabei geht es vor allem um den Pachtvertrag zwischen Stadt und Landkreis für das 3183 Quadratmeter große Grundstück am Ende der Zeppelinstraße in Sichtweite des KZ-Friedhofs. Wie Sprenger auf Anfrage weiter mitteilte, geht der Vereinbarungsentwurf des Landkreises für den Pachtvertrag, der als Geschäftsgrundlage für die Beratung im Gemeinderat diene, von einer 20-jährigen Pachtdauer aus.