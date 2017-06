Schömberg Brunnenhocketse fördert die Gemeinschaft

Eine in den 1980er-Jahren hergerichtete und in einen kleinen Park umgestaltete Viehtränke ist bis heute die Basis für das Fest, das der Gesangverein "Freundschaft" groß gemacht hat und bis heute am Leben erhält. "Dank der Bereitschaft der Jugend im Ort, uns zu unterstützen", erklärte Karin Eichhorn. Denn die Mitlieder des Gesangvereins werden nicht nur weniger, sie kommen auch in die Jahre. "Aus diesem Grund ist die Hilfe der Jugend vor allem beim Aufbau der Veranstaltung von großer Bedeutung für das Fest", sagte die Schatzmeisterin.

Jagdhornbläser haben großen Auftritt

Dass die nicht dem Verein angehören, spielt dabei keine Rolle. Das Brunnenfest ist längst eine Veranstaltung, die dem ganzen Ortsteil am Herzen liegt. Musikalisch umrahmt wurde das zweitägige Fest nach dem Fassanstich von Alleinunterhalter Martin Neumann. Er traf schnell den richtigen Ton, das schöne Wetter – gegen Abend war es auch nicht mehr so heiß – trug seinen Teil zur guten Stimmung sowie Geselligkeit unter dem Laubdach der Bäume bei.