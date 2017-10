Schömberg Botschafterin schlägt Brücke zu Indien

Mukta Dutta Tomar war freilich nicht die erste ranghohe Diplomatin, die im Wahlkreis des CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel das Ehrengrab von Nitindra Nuth Gunguly besuchte.

"Nitu" war der einzige Enkel des berühmten bengalischen Philosophen und Nobelpreisträgers Rabindranath Tagore, der in Indien bis heute hoch verehrt wird. Der 21-jährige Student starb 1932 in Schömberg, nachdem ihm die Fachärzte im Nordschwarzwald nicht mehr helfen konnten. Seine Tuberkulose-Erkrankung war schon zu weit fortgeschritten.

Das oft tödlich verlaufende Krankheitsbild Tuberkulose sei noch immer in Indien verbreitet, bedauerte Tomar. Umso mehr zeigte sie Interesse an weiteren, vertiefenden Gesprächen sowohl auf medizinischem als auch auf touristischem Gebiet. In Indien seien beispielsweise Gesundheitspakete mehr und mehr gefragt, betonte die Diplomatin bei einem Arbeitsessen im Kurhaus-Restaurant. Bürgermeister Matthias L­eyn, CDU-Vorsitzender Christoph Eck und Stefanie Dickgiesser, Leiterin der Touristik und Kur, fanden in der Botschafterin eine sehr wissbegierige Repräsentantin ihres Landes, die sich im Speziellen sogar für das deutsche Reha-Wesen und die wirtschaftliche Entwicklung Schömbergs interessierte.