Schömberg Blick durch das Küchenfenster

"Das Zauberwort heißt bitte" ist eine Mischung aus skrupellos-unterhaltsamer Gesellschafts-Abrechnung und warmherziger Lebensbetrachtung. Petra Binder und Doris Reichenauer geben dabei die schwäbische Variante der Desperate Housewives: Harmlose Glitzerfassade mit High-Heels und Kroko-Handtäschchen – doch wehe, was dahinter kommt.

Mit der Schlagfertigkeit einer Baseball-Keule und dem Instinkt eines Trüffelschweins gewähren die beiden Mundart-Virtuosinnen von "Dui do on de Sell" einen hintersinnigen Einblick in die Abgründe der modernen Schwaben-Welt. Und dieser ist ebenso erheiternd wie gruselig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Publikum in den Klauen der beiden Schwertgoschen

Das Publikum darf in dieser verbalen Kampfhandlung Zuhörer und Sparring-Partner in einem sein. Vor allem aber wird es in den Klauen der beiden Schwertgoschen zum Ziel erbarmungsloser Attacken auf die Lachmuskeln. Der Big-Brother-Container wird beim Parforce-Ritt der beiden Frauen so überflüssig wie der Gang zum Therapeuten.

Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro. Sie sind bei der Touristik und Kur in Schömberg unter der Telefonnummer 07084/1 44 44 sowie in der Apotheke am Rathaus erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 22 Euro.

Zwei Euro pro Eintrittskarte werden an den Waldkindergarten Schömberg beziehungsweise die Kinderspielstadt Schömsala gespendet. Der Lions Club Bad Wildbad erhöht den gespendeten Betrag aus jedem Ticket auf vier Euro.