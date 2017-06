Schömberg Blechduell: Kommen Plettenberger ins Finale?

Dafür aber brauchen sie ihre Fans und Musikfreunde aus dem Zollernalbkreis. Denn diese können beim Online-Voting für die Stammtisch-Musiker abstimmen.

Und das geht so: Die Zweitplatzierten der vier Vorentscheide qualifizieren sich für das Online-Voting. In diesem werden zwei Wildcard-Gewinner ermittelt. Die Abstimmung geht bis Mittwoch, 28 Juni, 8 Uhr, auf der SWR4-Homepage www.swr4.de. Das Ergebnis wird kurz nach 8 Uhr in der Frühsendung von SWR4 Baden-Württemberg bekannt gegeben.

Die Stimmung bei den Musikern sei nach dem tollen Abschneiden in Bad Mergentheim hervorragend, sagt Jens Neher: "Jetzt hoffen wir auf alle unsere Fans und Freunde und auf alle Zollernälbler, dass sie für uns abstimmen." Denn man wolle das Finale im Dormettinger SchieferErlebnis am kommenden Freitag, 30. Juni, mit SWR-Moderator Michael Branik auf keinen Fall verpassen. "Helft uns, das ›Finale ­dahoam‹ zu erreichen", appelliert Neher an die Musikfreunde aus dem Zollernalbkreis.